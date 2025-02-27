Долголеты из Домодедова побывали с экскурсией в округе Истра

Экскурсанты посетили Ленино-Снегиревский военно-исторический музей, открытый в 1966 году. Здесь выставлены материалы и документы по истории округа Истра и всей нашей страны в годы войны. Также есть обширная библиотека с авторскими надписями на книгах, личные вещи советских и немецких солдат, награды, оружие, фотографии и письма.

Завершилась экскурсия в Воскресенском Ново-Иерусалимском ставропигиальном мужском монастыре, который является объектом культурного наследия народов Российской Федерации федерального значения.

«Экскурсия получилась интересной и познавательной! У домодедовских долголетов остались положительные впечатления от городского округа Истра», — добавили в пресс-службе администрации.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.