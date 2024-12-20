Долголеты из Богородского округа решили встать на коньки

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа в этом сезоне решили заняться одни из самых популярных зимних видов спорта — катанием на коньках. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Центральном парке Ногинска долголеты вышли на лед в коньках. Кто-то решил встать на коньки после 30-летнего перерыва, а кто-то попробовал свои возможности впервые.

В распоряжении участников «Активного долголетия» бесплатные сеансы по вторникам и пятницам, с 10 часов утра до 13:00, а также бесплатный прокат коньков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.