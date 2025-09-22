Долголеты из Балашихи выиграли серебро в областном турнире по мини-футболу

Команда футболистов отделения «Активное долголетие» № 1 из Балашихи приняла участие в областном турнире по мини-футболу. Спортивное мероприятие было организовано для активных пенсионеров Московской области в Кузьминском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации округа.

Команда балашихинских спортсменов заняла второе место в турнире. Гости и участники мероприятия смогли посетить творческие мастер-классы, дыхательные практики, занятия по скандинавской ходьбе, концерт творческих коллективов, а также сыграть в шахматы и шашки.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Ее участники в очередной раз доказывают, что активная и насыщенная жизнь возможна для всех возрастов.

Присоединиться к творческим и спортивным занятиям, экскурсиям и культурным программам могут все желающие, состоящие в проекте «Активное долголетие».

Телефоны для записи и получения дополнительной информации: 8 (495) 523-81-55, 8 (495) 522-44-37.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.