Долголеты из 16 округов Подмосковья стали участниками танцевального флешмоба

В рамках проекта «Активное долголетие» в Балашихе прошел настоящий праздник движения и позитива — флешмоб-марафон «В ритме единства и дружбы». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

На марафоне сегодня собрались представители старшего поколения из различных уголков Подмосковья: Мытищи, Красногорск, Ступино, Люберцы, Электросталь, Чехов, Королёв, Павловский Посад, Балашиха, Шатура, Коломна, Долгопрудный, Волоколамск, Воскресенск, Домодедово и Пушкино, чтобы принять участие в масштабном областном событии.

«Более 270 долголетов окунулись в атмосферу здоровья и творчества. Для них были организованы разнообразные зоны активности: от зажигательных танцев и бодрящего цигуна до меткой игры в дартс и увлекательных творческих мастер-классов, включая живопись», — рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

Торжественное открытие марафона украсила своим присутствием знаменитая советская и российская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Марина Серафимовна Жирова.

Особым моментом стало массовое танцевальное выступление, где к участникам присоединилась Надежда Алексеевна, опытный фитнес-инструктор из Дома культуры «Кучино», а также талантливые творческие коллективы Балашихи.

Подобные мероприятия играют важную роль в жизни старшего поколения. Они не только способствуют приобщению к здоровому образу жизни и физической активности, но и дарят незабываемые эмоции, заряд бодрости и позитива. Участники получают возможность расширить круг общения, приобрести новый опыт и, что самое ценное, почувствовать свою востребованность и значимость.

Завершился этот яркий день вручением памятных дипломов. Особо отметили самого возрастного участника — 89-летнюю Лидию Ерофеевну из Люберец, которая получила диплом и памятный подарок. Яркие выступления самобытных народных коллективов и общая фотосессия стали прекрасным завершением этого незабываемого события.

Участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Узнать подробнее о проекте и познакомиться с расписанием занятий можно на портале «Активное долголетие».

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.