Долголеты из 16 городов Подмосковья поучаствовали в турнире «Поэтический ринг»

30 октября в культурно-просветительском центре «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня прошел областной творческий турнир «Поэтический ринг», организованный Комплексным центром «Сергиево-Посадский». Мероприятие собрало более 150 талантливых участников старшего возраста из 16 городских округов Московской области, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В рамках турнира организаторы подготовили множество активностей. Литературная гостиная от объединения «Свиток» предоставила участникам возможность обсудить свои произведения и получить ценные советы от опытных поэтов. Музыкальная гостиная «Музыка осени» создала атмосферу вдохновения, наполнив зал мелодиями, которые прекрасно сочетались с поэтическими строками.

Кроме того, участники смогли насладиться экскурсиями в церковный комплекс на месте убиения протоиерея Александра Меня и посетить «Музей дороги», что добавило глубины и значимости мероприятию, связывая искусство с историей и культурой региона.

Творческий конкурс состоял из двух этапов. На первом этапе участники представили свои стихотворения собственного сочинения на тему «У природы нет плохой погоды». Этот этап позволил каждому проявить индивидуальность и уникальный стиль, а также продемонстрировать свою любовь к природе и ее многообразию.

На втором этапе жюри предложило первые две строчки будущего четверостишья, а конкурсанты продолжили их, проявив все свое мастерство и креативность. Это задание стало настоящим испытанием для участников, требуя от них мгновенной реакции и творческого подхода.

«Сегодня мы собрались здесь не просто для того, чтобы соревноваться, а чтобы отпраздновать силу слова и вдохновение, которое оно приносит в наши жизни. Поэзия — это не просто искусство, это способ передать свои мысли и эмоции, создать мост между сердцами. Давайте вместе погрузимся в мир поэзии, где каждая строчка — это отражение души, а каждое слово — шаг к пониманию и единству. Уверена, что этот турнир станет для вас не только местом для побед, но и источником новых идей и дружбы», — отметила директор комплексного центра «Сергиево-Посадский» Ольга Кондратьева.

По итогам турнира были определены победители:

1 место — Константин Зиновьев, г. о. Клин;

2 место — Татьяна Гордон, г. о. Серпухов;

3 место — Ольга Корнаухова, г. о. Серпухов;

Также специальными призами от «Сбербанка» были отмечены Елена Тушина, Яна Дробина и Геннадий Леликов. Эти награды стали заслуженным признанием их таланта.

Творческий турнир «Поэтический ринг» стал замечательной возможностью для участников не только поделиться своим творчеством, но и найти единомышленников, обменяться опытом и вдохновением. Это мероприятие подтвердило, что поэзия способна объединять людей, дарить радость и пробуждать в них самые светлые чувства.

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