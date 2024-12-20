Долголеты Электростали создали новогодние украшения на творческом мастер-классе

В рамках проекта «Активное долголетие „Зима“ для электростальских долголетов прошел творческий мастер-класс по созданию таинственного украшения — маски. Участники мероприятия выбрали форму будущего изделия и раскрасили его. Каждая маска получилась уникальной и праздничной, сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Во время таких занятий пенсионеры развивают творческое мышление, создают уникальные вещи, а также общаются и разнообразно проводят время.

Напомним, что проект «Активное долголетие» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Стать участниками могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

Расписание занятий можно посмотреть на сайте dolgoletie.mosreg.ru, а также в мобильном приложении «Соцуслуги».

Допуск на занятия возможен при предоставлении социальной карты.

Уточнить информацию можно по телефону: 8 (496) 57 3-57-33 или в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Богородский» по адресу: г. Электросталь, проспект Ленина, д. 45А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.