Долголеты Дзержинского могут посмотреть советские фильмы в дружеской атмосфере

Отечественные киноленты времен СССР любимы многими поколениями зрителей. Дворец культуры «Вертикаль» городского округа Дзержинский в сентябре приглашает участников проекта «Активное долголетие» на кинопросмотры и чаепитие в дружеской компании. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

10 сентября жители Дзержинского «золотого возраста» смогут посмотреть советский художественный фильм 1946 года, комедию режиссера Андрея Фролова «Первая перчатка».

Эта лента в 1947 году лидировала в кинопрокате, занимая 3-е место. В том же году фильм посмотрели 18 570 000 зрителей. А 24 сентября, как гласит афиша дворца культуры, любители кино смогут посмотреть замечательный фильм Никиты Михалкова «Родня». Начало киносеансов в 11:00 часов.

В рамках программы губернатора Подмосковья «Активное долголетие» в Дзержинском регулярно проходят различные мероприятия для организации досуга людей старше 55 лет.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.