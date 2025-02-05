Долголеты Дмитрова посетили выставку в национальном центре «Россия»

Дмитровские долголеты побывали на выставке в национальном центре «Россия», а началось путешествие в «Библиотеке будущего», где демонстрируются технологические новшества вместе с высокими достижениями культуры прошлого. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Экспозиция представляет, каким будущее видели писатели и поэты прошлого: Маяковский с его пророческим стихотворением о беспилотных летательных аппаратах, Стругацкие с мечтами о нейросетях и поисковых системах. А Жюль Верн и Кир Булычев — их книги стали источником вдохновения для многих изобретателей. Участники раскрыли секреты предсказаний, которые уже сбылись, и обсудили, какие прогнозы еще ждут своего часа.

«В «Библиотеке будущего» мы познакомились с творчеством писателей прошлого, узнали об их мечтах и надеждах, увидели, каким они представляли наш мир. Экскурсовод рассказал нам интересные факты, что писатели-фантасты в своих книгах предвидели будущее», — поделилась своими впечатлениями участник программы «Активное долголетие» Надежда Павловна Петрикова.

В зале изобретений «долголеты» восхитились собранными удивительными техническими изобретениями и фантастическими технологиями, разработанными писателями-фантастами. Распределено все по годам: когда писатель-фантаст придумал, и когда ученые воплотили в жизнь.

Экскурсия понравилась всем. Дмитровские «долголеты» советуют побывать на выставке всем, увидеть и прочувствовать ее атмосферу.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.