Долголеты Чехова начали занятия в конном клубе «Берегиня»

Участники проекта губернатора Московской области «Активное долголетие» в городском округе Чехов приступили к занятиям в иппоклубе «Берегиня», расположенном в деревне Прохорово городского округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С октября по декабрь 2024 года они принимают участие в новом проекте под названием «Будь на коне». Проект осуществляется при поддержке фонда президентских грантов и направлен на активизацию социальной жизни пожилых граждан.

На первых занятиях участники освоили основные навыки по уходу за лошадьми, а также научились управлять ими в поводу и на вожжах. Занятия в иппоклубе не только способствуют улучшению физической активности, но и создают условия для общения и обмена опытом среди участников, что положительно сказывается на их психологическом состоянии.

Проект «Будь на коне» обещает стать незабываемым опытом для каждого из долголетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проекту «Активное долголетие» исполнилось 5 лет. За это время к нему присоединились 355 тыс. человек.

Самому старшему из участников проекта «Активное долголетие» 97 лет. Занятия посещают более 900 супружеских пар, еще 13 пар познакомились на проекте и стали семьями.

Для пенсионеров создали интересную программу, в которую вошла 31 активность. Самые популярные из них — физкультура, творчество, танцы, бассейн, пение, дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба.

Также для долголетов проводятся экскурсии — 75 маршрутов и 120 объектов культуры, среди которых Главный храм Вооруженных сил России, Свято-Троицкая Сергиева лавра, Ново-Иерусалимский монастырь и др.

Всего в Подмосковье 67 клубов «Активного долголетия», еще два дополнительно открыли в мкр. Павшинская Пойма и Нахабино в Красногорске и один клуб — в Мытищах.