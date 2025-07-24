Долголеты Богородского округа попробовали себя в роли гжельских мастеров

Участники проекта «Активное долголетия» Богородского округа отправились в увлекательную поездку в музей «Объединение «Гжель» — старейшее фарфоровое производство России. Экскурсия состоялась при поддержке правительства Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

Опытный экскурсовод рассказал об истории знаменитого гжельского промысла. Гости увидели процесс создания гжельской керамики и познакомились с работами мастеров.

Особое впечатление оставил мастер-класс. Под руководством мастеров и художников участники экскурсии освоили навыки традиционной гжельской росписи и создали собственный уникальный предмет искусства.

Завершилась поездка вкусным обедом в традиционном стиле.

С начала этого года было организовано 27 экскурсионных поездок, в которых приняли участие почти 500 человек. При поддержке Правительства Московской области также было организовано 7 дополнительных экскурсионных поездок. В свою очередь, Богородский округ успел принять гостей из других городских округов — 25 делегаций (более 400 человек).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.