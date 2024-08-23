Долголеты Балашихи свяжут носки для бойцов СВО из 200 мотков пряжи

Председатель фонда поддержки ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта «Защита», депутат Сергей Чураков и председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов встретились с волонтерами и участницами клуба «Активное долголетие». Депутаты поблагодарили неравнодушных жителей за их вклад в сборе помощи для участников СВО и обсудили организацию работы по производству окопных свечей, плетению маскировочных сетей и передали пряжу для вязания носков бойцам на передовую. Из 200 мотков переданной пряжи получится более 30 пар готовых изделий, сообщает пресс-служба администрации Балашихи.

«Участницы клуба «Активное долголетие» из Балашихи принимают участие в помощи нашим бойцам всегда. Мы сегодня здесь, чтобы лично их поблагодарить за неравнодушие и работу. Они вяжут носки бойцам на фронт, которые согреют их в холодное время. Мелочей в помощи не бывает», — сказал Попов.

Городские предприятия, представители депутатского корпуса, бизнес-сообщества и неравнодушные жители города передают пряжу волонтерам уже в 6-й раз. Сотни пар теплых носков уже отправили военным на фронт.

Балашиха активно помогает участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям, а также пострадавшим жителям приграничных районов.

Если и вы хотите помочь, в Балашихе открыты пункты сбора гуманитарной помощи эвакуированным жителям Курской области и участникам СВО.

Ознакомиться с адресами можно здесь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.