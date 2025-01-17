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Долголетов Рузы приглашают на занятия йогой и физкультурой

Участников программы «Активное долголетие» Рузского округа приглашают на занятия йогой и физкультурой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Занятия йогой и физкультурой доступны для участников программы «Активное долголетие» Рузского муниципального округа по следующим причинам:

улучшение физического здоровья: йога и физкультура способствуют укреплению мышц, суставов, сердечно-сосудистой системы и повышению гибкости тела, снижение стресса;

улучшение психического здоровья: занятия йогой помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить самооценку, развитие координации и баланса;

упражнения йоги и физкультуры улучшают координацию движений и баланс тела, что снижает риск падений и травм;

укрепление иммунитета: регулярные физические нагрузки способствуют укреплению иммунной системы, что помогает организму бороться с инфекциями и заболеваниями.

Занятия йогой проводятся по средам в 9:00 по адресу: Руза, улица Социалистическая, 63, и по субботам в 9:00 по адресу: Тучково, улица Советская, 17.

Занятия физкультурой проходят по средам в 13:00 по адресу: Тучково, улица Лебеденко, 19.

Чтобы присоединиться в клуб «Активное долголетие», звоните по телефону: 8 (496) 275-03-68.

В Рузском округе успешно реализуется региональная программа «Активное долголетие» и муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.