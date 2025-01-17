Долголетов Рузы приглашают на занятия йогой и физкультурой
Фото - © Активное долголетие. Руза
Участников программы «Активное долголетие» Рузского округа приглашают на занятия йогой и физкультурой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Занятия йогой и физкультурой доступны для участников программы «Активное долголетие» Рузского муниципального округа по следующим причинам:
- улучшение физического здоровья: йога и физкультура способствуют укреплению мышц, суставов, сердечно-сосудистой системы и повышению гибкости тела, снижение стресса;
- улучшение психического здоровья: занятия йогой помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить самооценку, развитие координации и баланса;
- упражнения йоги и физкультуры улучшают координацию движений и баланс тела, что снижает риск падений и травм;
- укрепление иммунитета: регулярные физические нагрузки способствуют укреплению иммунной системы, что помогает организму бороться с инфекциями и заболеваниями.
Занятия йогой проводятся по средам в 9:00 по адресу: Руза, улица Социалистическая, 63, и по субботам в 9:00 по адресу: Тучково, улица Советская, 17.
Занятия физкультурой проходят по средам в 13:00 по адресу: Тучково, улица Лебеденко, 19.
Чтобы присоединиться в клуб «Активное долголетие», звоните по телефону: 8 (496) 275-03-68.
В Рузском округе успешно реализуется региональная программа «Активное долголетие» и муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.
В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.
«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.