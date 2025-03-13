Долголетам Королева рассказали, как защититься от кибермошенничества

В эпоху цифровых технологий вопрос безопасности становится все более актуальным. Именно поэтому для участников клуба «Активное долголетие» в Королеве прошло занятие, посвященное самозапрету на кредиты и займы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Долголетам рассказали, что такое самозапрет, для чего он нужен и как его установить. Эта услуга действует бессрочно, пока человек сам ее не отменит. Причем ограничений по количеству установок или снятий нет. Ввести запрет можно даже в случае действующего кредита, при этом его наличие никак не ухудшает кредитную историю и рейтинг.

Механизм самозапрета разработан для того, чтобы граждане могли защититься от мошенничества; он не позволяет злоумышленникам брать кредиты на чужое имя без согласия человека. Если кредит был выдан ошибочно или незаконно при действующем самозапрете, заемщик может не исполнять условия договора.

В конце лекции долгожители решили воспользоваться бесплатной услугой и установили самозапрет через приложение госуслуг.

С 1 марта на госуслугах можно оформить самозапрет на кредиты и займы. За 10 дней в Московской области услугой воспользовались более 307 тыс. раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.