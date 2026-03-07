Долги покинувшего Россию рэпера Face* составили более 130 тысяч рублей

Задолженность рэпера Ивана Дремина*, наиболее известного как Face*, превысила 130 тысяч рублей. Речь идет о суммах, которые взыскиваются с музыканта в принудительном порядке, сообщает ТАСС .

В основном эта сумма состоит из неуплаченных штрафов и исполнительных сборов по ним.

«Сейчас задолженность, взыскиваемая с Дремина* принудительно, превысила 130 тысяч рублей. Есть открытые исполнительные производства», — рассказали в правоохранительных органах.

Ранее суд в Уфе оштрафовал рэпера на 250 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Также ему 2,5 года запрещено заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов в интернете. На судебном заседании интересы музыканта представлял адвокат, назначенный судом.

* Внесен Минюстом России в список иностранных агентов

