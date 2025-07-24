Долги и нарушения: юрист оценил правомерность свадьбы блогера Литвина

Глава «Центра правопорядка в Москве и Московской области» Александр Хаминский заявил, что бюджет в 100 миллионов рублей на свадьбу блогера Михаила Литвина может представлять интерес для налоговой: ранее за ним числились долги, расходы указывают на несостыковки, сообщает Газета.ru .

«Сам факт расходов на свадьбу в размере 100 млн рублей (аренда Villa Michetti, гонорары ведущему Дмитрию Нагиеву, рэперам, плюс подаренный невесте Lamborghini Urus за 60 млн рублей) не является нарушением. Однако такие траты формируют у ФНС „реперные точки“ для анализа соответствия доходов и расходов», — сказал эксперт.

По его словам, еще в сентябре 2024 года за Литвиным числился долг около 35 миллионов рублей и вопрос об источниках средств в данном случае критичен. Ранее проверки ФНС выявляли проблему с налогами в его компаниях.

Михаил Литвин женился на певице Адель Вейгель 22 июля. Торжество прошло в элитной усадьбе Villa Michetti в Московской области.