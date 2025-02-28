Долгая жизнь: в Нью-Йорке умерла старейшая женщина, пережившая Холокост

«Но теперь мы обязаны продолжать вспоминать ее», — заявил исполнительный вице-президент организации Claims Conference, представляющей интересы евреев в части материальных претензий к Германии.

Как уточняет Associated Press, Роуз родилась в еврейской семье в 1912 году в Польше. В возрасте 6 лет вместе с семьей она переехала в Гамбург, а в 1937 году вышла замуж за немецкого еврея Юлиуса Мангейма. Вскоре его отправили в Бухенвальд, но Роуз удалось избежать участи мужа: она уже была беременна.

Однако затем Роуз удалось получить для себя, мужа и дочери визы в Китай и даже добиться освобождения мужа. В конце 1960-х женщина развелась с супругом и вышла замуж за Джека Джироне. В США она преподавала вязание.