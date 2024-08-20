Долг по алиментам в размере 759 тыс рублей взыскали с жительницы Подмосковья

На исполнение в Сергиево-Посадский районный отдел судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области поступил исполнительный документ о взыскании с жительницы Подмосковья алиментных платежей на содержание ее несовершеннолетнего ребенка в размере ¼ со всех видов дохода. Близкая родственница, которая стала опекуном ребенка, подала исполнительный документ в отдел судебных приставов, когда должница уже длительное время не производила выплат по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках исполнительного производства судебный пристав произвел расчет задолженности по алиментным платежам, а также применил к должнице комплекс мер принудительного взыскания: произвел арест ее банковских счетов, вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества, а также ограничил женщину в праве выезда за пределы РФ.

Самой действенной мерой оказался запрет на регистрационные действия с недвижимостью, так как должница собралась продавать свою квартиру. И чтобы сделка купли-продажи состоялась, женщина произвела полную оплату долга по алиментным платежам в размере 759 тыс. рублей.

После поступления денежных средств на счет взыскательницы, меры ограничительного характера были сняты. Взыскание текущих алиментных платежей находится на контроле сотрудников службы.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.