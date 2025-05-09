Долг экс-вице-мэра Челябинска в 320 млн рублей выставили на торги

На электронные торги был выставлен долг бывшего вице-мэра Челябинска Сергея Мануйлова, он составляет 320 млн рублей, сообщает URA.ru .

В лоте прописано, что продается право требования к Мануйлову в размере 320 млн рублей на основании определения Арбитражного суда Челябинской области от 31 августа 2021 года.

С имуществом экс-вице-мэра можно ознакомиться по предварительной записи.

Мануйлов работал на посту вице-мэра Челябинска с 2010 года по 2013 год. Затем он возглавил «Гринфлайт».

Мужчину судили в 2018 году за умышленное заключение убыточных сделок. Его деятельность привела к выводу средств дольщиков ЖК «Академ Riverside» из компании. Суд приговорил Мануйлова к 2,5 годам колонии, но в декабре 2020 года он вышел на свободу по УДО.