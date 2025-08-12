сегодня в 17:07

Документы в Раменский колледж абитуриенты могут подать до 15 августа

Раменский колледж объявил о завершении приемной кампании 15 августа. На восьми технических специальностях еще остаются свободные места для поступления, сообщает пресс-служба администрации округа.

Абитуриенты могут подать документы на следующие направления: монтаж и ремонт электронных приборов, обслуживание холодильно-компрессорных установок, технология машиностроения, эксплуатация роботизированного производства, сервис на транспорте. Также доступны рабочие специальности — электромонтер и сварщик. Открыт набор на направление по цифровой трансформации документооборота.

Наибольшим спросом у абитуриентов пользуются такие направления, как мехатроника и робототехника, монтаж и ремонт электронных приборов, технология машиностроения, сетевое и системное администрирование, а также правоохранительная деятельность.

Для зачисления поступающие должны предоставить оригинал документа об образовании. Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Колледж расположен в Раменском на улице Красноармейской, 27. Справки можно получить по телефону: 8(496)461-24-94.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.