Документы программы «Звездные врата» описали инопланетян и их базы

Согласно отчётам 1970-80-х годов, две из них расположены на Земле — на Аляске и в южном полушарии (точное местоположение не указано), а третья база находится на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна.

Эксперименты по «дистанционному просмотру» проводились с участием людей, обладающих экстрасенсорными способностями. В отчётах подробно описываются существа, населяющие эти базы: они имели «большие круглые головы», «бледную кожу», «острые носы» и «нечеловеческую внешность». Наиболее детальное описание относится к базе на горе Хейс (Аляска), где наблюдатели зафиксировали двух существ, занятых какой-то работой у входа в сооружение, а ещё двоих — внутри помещения.

Программа «Звёздные врата» была официально закрыта в 1995 году после того, как её методы признали ненадёжными с научной точки зрения. Однако рассекреченные документы вновь разожгли споры о возможном контакте правительства США с инопланетными цивилизациями. В опубликованных материалах присутствуют не только текстовые отчёты, но и карты с указанием координат загадочных объектов.

Скептики напоминают, что программа разрабатывалась в разгар холодной войны и могла быть частью дезинформационной кампании. Тем не менее уфологи называют эти документы «первым официальным подтверждением» существования внеземных баз в Солнечной системе. Особое внимание исследователей привлекла база на Титане — этом спутнике Сатурна действительно существуют условия для поддержания жизни в её неземных формах.