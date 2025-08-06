Документы на ВНЖ и брак в Китае: как их оформить россиянам

Китай — страна с особым правовым укладом, в которой европейская логика не всегда срабатывает. Генеральный директор консалтинговой компании Golden Dragon в Пекине Сергей Разов рассказал РИАМО, как россиянам правильно оформить документы на проживание, вступление в брак, ведение бизнеса, чтобы не нарушить закон.

Длительная виза

По его словам, вид на жительство в КНР — это не постоянная регистрация, как в РФ, и не аналог европейского ВНЖ. По сути, речь идет о длительной визе, дающей право легально находиться, проживать и работать в стране.

«Наиболее распространенный путь — рабочая виза, которую можно получить только при участии официального работодателя, обладающего всеми необходимыми лицензиями и готового взять на себя оформление приглашения и документов. Иностранцу без поддержки компании оформить такую визу практически невозможно», — подчеркнул Разов.

Он уточнил, что альтернативой может быть учебная виза. Она подходит тем, кто поступает в китайские вузы, но по окончании обучения выпускнику придется покинуть страну, чтобы получить новое основание для пребывания. Возможность переезда по семейным основаниям предусмотрена для тех, у кого близкие родственники, например, супруг, дети или родители являются гражданами Китая или имеют местный ВНЖ.

Как добавил эксперт, есть и инвестиционный путь, при котором лояльность властей можно получить за счет серьезных капиталовложений в экономику Китая, особенно если речь идет о создании новых рабочих мест. Однако здесь нет отдельной визовой категории, и каждый случай рассматривают индивидуально.

«Особое внимание стоит уделить обязательной регистрации в полиции по месту жительства, и сделать это нужно в течение 24 часов с момента прибытия, иначе возможны штрафы и даже депортация. Важно также своевременно продлевать визу и учитывать, что при смене работы вся процедура должна быть пройдена заново с оформлением новой рабочей визы», — предупредил специалист.

Брак

Брак с гражданином или гражданкой Китая — это не только личное решение, но и формальная процедура, к которой следует подойти с максимальной серьезностью. По его словам, вступление в брак предполагает наличие у обеих сторон дееспособности, возраста от 18 лет и отсутствия юридических препятствий, например, другого официального супруга.

Также иностранцу потребуется действующий загранпаспорт, виза и справка о семейном положении, подтверждающая, что он не состоит в браке. Заявление подается в местное отделение гражданской регистрации, после чего пары проходят короткое собеседование и получают свидетельство о браке.

Разов обратил внимание эксперт, что брак с гражданином Китая не дает автоматического права на вид на жительство. Для оформления этого документа нужно пройти проверку подлинности отношений, так как местные власти активно борются с фиктивными браками. Еще в Китае заключение брачного договора — распространенная практика. Поэтому следует обсуждать имущественные вопросы до регистрации отношений, чтобы в будущем избежать конфликтов и судебных разбирательств.

Наследование

Если говорить про наследование, то в Китае оно регулируется нормами Гражданского кодекса, рассказал эксперт. Завещание лучше составить заранее, чтобы избежать споров между наследниками. Оно должно быть написано в письменной форме и обязательно заверено нотариусом.

Первыми в списке наследников считаются супруг, дети и родители, во вторую очередь вступают братья, сестры, бабушки и дедушки.

Приятной особенностью китайского законодательства является отсутствие налога на наследство, как в России, но это не исключает бюрократических сложностей. Прежде всего, потребуется официально подтвердить родственные связи с наследодателем. В случае если умерший является иностранцем, к делу могут применить положения международного права. При этом правовая практика может сильно различаться в зависимости от провинции и конкретной ситуации.

Бизнес

Ведение бизнеса в КНР — отдельный акспект, требующий глубокого понимания местной деловой культуры и юридических рамок, обратил внимание Сергей Разов.

Самая простая форма присутствия в Китае —открытие представительства, но оно не дает права на ведение коммерческой деятельности. Подходит, например, для маркетинга, исследований или представительских функций, как, например, в практике крупных российских корпораций, таких как «Роснефть» или «Газпром».

Если цель — полноценная деловая активность, стоит рассматривать создание компании со стопроцентным иностранным капиталом, так называемой WFOE (Wholly Foreign-Owned Enterprise).