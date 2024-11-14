Докфильм телекомпании «Поиск» вышел в финал Всероссийской премии «ТЭФИ-Капитал»

Фильм «Танки. Техника победы» телекомпании «Поиск» вышел в марте 2024 года. В его основе — рассказ о двух предпринимателях из Клина, передает пресс-службв администрации муниципалитета.

Они откликнулись на просьбу земляка танкиста, служащего в зоне СВО, сделать защитные экраны для танка Т-72. Затем появилась возможность создать образец универсальной защиты для танка Т-80. Когда работа над конструкциями закончилась, предприниматели вместе с директором клинского телеканала «Поиск» Алексеем Орловым повезли их в прифронтовую зону в ремонтную мастерскую.

«Видеоматериал из этой поездки я отдал режиссеру нашей телекомпании Юлии Бобылевой, она вместе с монтажерами постаралась сделать достойный фильм. Я написал песню к этому фильму „Как там в бою“. После премьеры фильма в других городах по примеру наших предпринимателей тоже начали делать защиту для танков. А сейчас я снова поехал с ребятами отвозить экраны и снимать продолжение этой истории» — поделился Алексей Орлов.

Фильм «Танки. Техника победы» вышел в финал престижной Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-КАПИТАЛ — 2024» в номинации «Лучший документальный фильм». В тройке претендентов на победу в этой номинации также проекты компаний «Россия 24 — Магадан» и «Россия 24 — Москва». Имена победителей станут известны на торжественной церемонии 27 ноября в Уфе.

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