Документ об участии в СВО теперь можно получить в МФЦ Реутова

Реутовский офис «Мои Документы» предоставляет услугу по выдаче документа об участии в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Статус участника СВО подтверждается справкой, выданной государственными органами. Этот документ необходим для оформления различных мер поддержки, гарантий и льгот, предусмотренных законом для участников СВО и их семей.

«В МФЦ заявление на справку можно подать самостоятельно в зоне электронных услуг или через окно приема. Сотрудники консультируют по порядку подачи и необходимым документам. Справку могут получить участники СВО и их семьи при наличии подтверждающих документов, нотариально заверенные переводы с иностранного на русский язык обязательны», — рассказал директор МФЦ Реутова Вячеслав Измайлов.

После подачи документов, справку должны предоставить в течение 4 рабочих дней. Однако в некоторых ситуациях, таких как пропажа без вести или частые переводы между воинскими частями, рассмотрение заявления может занять до 30 календарных дней.

За это время специализированная группа Военно-социального центра Минобороны России проведет дополнительные проверки и выдаст справку. Если в выдаче справки будет отказано, заявитель (или его представитель) имеет право подать повторное заявление для обжалования этого решения.

Всю актуальную информацию о льготах и мерах поддержки участникам СВО и их семьям можно найти на портале услуг Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.