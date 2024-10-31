Доклад об охране окружающей среды одобрен Общественным советом при Минприроды

В этом году содержание доклада расширено

Общественный совет при министерстве природных ресурсов России одобрил проект государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации в 2023 году». В ходе обсуждения эксперты рассмотрели насущные проблемы окружающей среды, способы их освещения для широкой аудитории и перспективные экологические инициативы, сообщает «ФедералПресс» .

«Ежегодный доклад служит основой для формирования государственной политики в области экологического развития страны и разработки мер, направленных на предупреждение негативного воздействия на окружающую среду», — заявил первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов.

Директор департамента Минприроды Роман Мальцев отметил, что документ был создан в результате совместной работы с несколькими федеральными структурами и научными организациями. В свою очередь, председатель Общественного совета Александр Закондырин подчеркнул необходимость повышения качества и достоверности данных, использующихся в докладе.

Член совета, профессор Александр Мясков, предложил создать три разные версии документа для различных категорий пользователей. В этом году в содержание доклада были добавлены новые элементы, включая мероприятия, направленные на уменьшение воздействия транспортного комплекса и механизмы зеленого финансирования.

На заседании также обсуждались результаты участия Минприроды в международных экологических проектах. Цыганов сообщил о планах провести XI Невский международный экологический конгресс в Санкт-Петербурге в следующем году.