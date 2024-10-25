Доклад о состоянии гражданского общества за 2024 год представят на форуме ОП РФ

Доклад о состоянии гражданского общества за 2024 год планируют представить 1–2 ноября на площадке форума Общественной палаты России «Сообщество» в рамках пленарного заседания ОП РФ. На данный момент члены ОП РФ «доводят до ума» проект доклада, сообщает Общественная палата РФ.

Документ состоит из исследования, которое основано на анализе социально-значимых и актуальных направлений деятельности Общественной палаты. Тематические разделы доклада будут представлены членами профильных комиссий ОП РФ.

С темы гражданского общества в социологическом измерении начнется освещение главных показателей развития гражданского общества в стране. Они содержат результаты опросов, проведенных ВЦИОМ и ВШЭ.

На презентации доклада представят свежую статистику по количеству обращений, поступивших в Общественную палату России за этот год. Об этом сообщила председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Она отметила, что одним из главных направлений деятельности организации в уходящем году стала работа с обращениями жителей новых регионов, связанными с пенсионным обеспечением, подтверждением инвалидности и другими вопросами социальной защиты.

Председатель комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Галина Дзюба отметила, что улучшение законодательства об общественном контроле позволит создать более четкие механизмы участия граждан в контроле за реализацией нацпроектов.

Важным инструментом для налаживания диалога между властью и обществом, по мнению Галины Дзюбы, является институт общественных советов. Он не только способствует обмену мнениями, но и формирует основу для принятия значимых решений, учитывающих потребности граждан.

Дзюба отметила, что общественный контроль становится важным механизмом для строительства будущего, в котором интересы граждан играют ключевую роль.

Наблюдение за выборами

В одном из разделов доклада, посвященном общественному контролю, отобразятся лучшие практики текущего года в сфере общественного наблюдения за выборами.

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов отметил опыт общественного наблюдения за голосованием на выборах президента России, а также в ЕДГ-2024. Данный опыт, по его словам, позволяет осуществлять наблюдение за всеми этапами голосования, что делает выборы более прозрачными для людей, а результаты — честными.

Общественная дипломатия и гражданское общество

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов считает нужным осветить в докладе вопросы общественной дипломатии. Это когда Россия отправляет свои наблюдательные миссии на выборы в разные страны мира. Во время таких визитов представители РФ рассказывают о передовых кейсах российской избирательной системы, встречаются с лидерами общественного мнения, учеными, экспертами.

В ежегодном докладе расскажут также о состоянии гражданского общества. Председатель комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин особым направлением деятельности гражданского общества считает поддержку СВО и оказание помощи ее участникам и их семьям.

«Волонтерами и активистами переправлено тысячи тонн гуманитарного груза для бойцов на линию соприкосновения, а также для населения освобожденных территорий. Общественной палатой проводится системная работа по адаптации, реабилитации и ресоциализации лиц, возвратившихся из зоны боевых действий и членов их семей. Отдельная работа ведется с населением, на территории проживания которых проходили военные действия», — рассказал Аничкин.