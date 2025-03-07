«Дофаминовая яма»: психолог раскритиковала женские эзотерические практики

Различные эзотерические практики по «раскрытию женственности» в последнее время приобрели особую популярность среди представительниц прекрасного пола. Однако психолог Екатерина Тур считает их вредными и даже опасными, особенно для женщин, находящихся в депрессии.

Специалист призывает не доверять организаторам «женских кругов», «пеленания», «добаюкивания» и тому подобных ритуалов.

«Женщина оказывается в ловушке. С одной стороны, она страдает от тревоги и депрессии, но вместо квалифицированной помощи сталкивается с дурацкими советами прокачать свою женственность или простить свою маму», — отметила Тур в эфире радио Sputnik.

По ее словам, женские эзотерические практики лишь маскируют симптомы серьезных психологических недугов. Правда, за счет выброса гормона счастья дофамина во время такой практики женщина может на короткое время почувствовать себя счастливой и полной сил, как будто ее проблемы решились, однако вскоре происходит откат.

«По истечении времени происходит замыкание дофаминовой петли, и женщина проваливается в дофаминовую яму», — рассказала психолог.

То есть на женщину снова обрушивается тревога, апатия, тоска, чувство одиночества и безысходности. В таком состоянии она очень уязвима и снова обращается за помощью к «гуру», а в итоге попадает в зависимость, однако по сути это просто выкачивание денег, предупредила эксперт.