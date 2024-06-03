«Додо Пицца» подала иск в суд на Telegram из-за потери названия канала

«Додо Франчайзинг» просит признать действия мессенджера актами недобросовестной конкуренции, а также передать название канала истцу и изменить условия использования, в соответствии с которыми запретят покупать юзернеймы, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками правообладателей.

На сегодняшний день в Telegram-канале Dodo pizza, который есть в судебном акте, 28 подписчиков и 4 публикации. В одной из них написано, что канал продается. Его цена составляет 575 тыс. долларов, а аренда на 12 месяцев — 57,5 тыс. долларов.

«В Telegram есть давно наболевший вопрос — названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», — пояснила старший юрист IP и Privacy «Додо Пицца» Александра Акимова.

Она уточнила, что за криптовалюту TON продается любое название канала, даже если оно принадлежит известному бренду, а после этого есть прецеденты вымогательства у правообладателей. Пи этом сами владельцы названия с этой ситуацией ничего не могут сделать, а мессенджер не реагирует на запросы.

По словам юриста, действующие правила мессенджера сегодня чреваты репутационными рисками для добросовестных участников рынка.

Как подтвердил глава направления разрешения IT & IP споров юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, проблема с названиями каналов в мессенджере есть и вызывает озабоченность у многих компаний и брендов.

По мнению юристов, даже в случае победы в суде, если Telegram не готов решить эту проблему, то обязать что-либо сделать его будет сложно.