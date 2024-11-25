сегодня в 17:17

Дочернее предприятие «Щелково Агрохим» и Минсельхоз Краснодарского края будут сотрудничать

В рамках международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО — 2024» генеральный директор компании «СоюзСемСвекла» Роман Бердников и министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

«СоюзСемСвекла» — совместное предприятие компании «Щелково Агрохим» и холдинга «Русагро», которое занимается созданием конкурентоспособных гибридов сахарной свеклы.

Цель сотрудничества — создание научно-производственного кластера по первичному семеноводству сахарной свеклы и размножению семян коммерческих гибридов F1 с технологическим сопровождением от компании «СоюзСемСвекла».

Основная задача стратегического сотрудничества — привлечение семеноводческих хозяйств с орошаемыми участками в благоприятной климатической зоне для размножения семян гибридов сахарной свеклы. Компания планирует активно взаимодействовать с местными аграрными университетами и научными институтами для подготовки квалифицированных кадров и дальнейших исследований в области агрономии и семеноводства.

Стратегия «СоюзСемСвекла» нацелена на создание устойчивой цепочки поставок, которая сможет обеспечить свеклосеющие регионы России высококачественными семенами, способствуя развитию всего аграрного сектора страны. Успешная реализация данных мер станет важным шагом на пути к укреплению продовольственной безопасности и снижению зависимости от импортных семян.

Ранее аналогичное соглашение подписано с МСХ Ставропольского края и Республики Крым, привлечены семеноводческие хозяйства для выращивания семян сахарной свеклы отечественной селекции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.