Дочери Кадырова поделились впечатлениями от фото с Путиным

Путин сфотографировался с детьми Кадырова во время визита в Чечню

Президент РФ Владимир Путин побывал в Чечне с рабочим визитом. Российский лидер возложил цветы к могиле первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, а также встретился с главой региона Рамзаном Кадыровым. Также Путин сфотографировался с детьми Кадырова, сообщает «Царьград» .

Глава Чечни отметил, что направил в зону СВО свыше 47 тыс. бойцов из университета спецназа. Также республика позаботилась о создании резерва из солдат, которые при необходимости тоже готовы отправиться в зону боевых действий.

После доклада Владимир Путин увиделся с детьми Рамзана Кадырова: дочерями Айшат и Хутмат, а также сыном Адамом. Наследники главы республики сделали совместные снимки с президентом России.

Айшат в личном блоге призналась, что ей было волнительно фотографироваться вместе с главой государства. Хутмат в свою очередь назвала эту встречу значимой, так как в трудные времена Путин, по ее словам, поддерживал ее деда — Ахмата-Хаджи Кадырова.