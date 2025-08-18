Дочь Вячеслава Малафеева посетила могилу матери в годовщину ее гибели

21-летняя дочь экс-вратаря «Зенита» побывала на могиле погибшей мамы. Ксения Малафеева почтила память в день ее смерти, сообщает Voice .

Девушка побывала на могиле мамы на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге и положила для нее любимые розы. На могиле установлена белая статуя погибшей Марины Малафеевой в полный рост.

«Любимая красивая мамочка», — подписала снимок дочка.

От первой жены у футболиста двое детей — 21-летняя Ксения и 19-летний Максим. Женщина погибла 17 марта 2011 года в автокатастрофе в Петербурге, когда ей было 36 лет. Ее дочери на тот момент было 7 лет, и она тяжело переживала ее смерть.

Через год спортсмен женился на Екатерине Комяковой, с которой развелся в 2023 году. У них есть 12-летний сын Алекс. После развода 46-летний спортсмен женился в третий раз на 24-летней трехкратной чемпионке мира по гимнастике Ангелине Шкатовой, недавно у них родился сын Александр.

С женами отца Ксения не ладила и даже уходила из дома, с рождением сына она папу не поздравила.

Также в прошлом дочка Малафеева страдала от расстройства пищевого поведения, лечилась от анорексии. У нее была и наркотическая зависимость, которую помогли преодолеть в рехабе.

Сейчас девушка ведет здоровый образ жизни. Она мечтает сделать актерскую карьеру, в 2025 году Малафеева поступила в ГИТИС. Ее отец согласился оплатить учебу в престижном столичном вузе.