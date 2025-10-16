Дочь покойного ветерана Кизюна рассказала о переживаниях отца из-за наследства

Дочь генерал-полковника Николая Кизюна, ветерана ВОВ, сообщила RT о его глубоких переживаниях, вызванных обманом в связи с наследством покойного сына.

«Папа очень переживал. Сначала не верил в произошедшее. Потом спрашивал: „Неужели родные люди могут так обманывать?“» — поделилась она.

Пожилого 97-летнего ветерана, пользуясь его преклонным возрастом и ухудшением зрения, обманом вынудили отказаться от прав на наследство в пользу вдовы его сына.

Дочь пояснила, что вместе с юристом она пыталась отговорить отца от обращения в суд, однако генерал-полковник был непреклонен, стремясь к справедливости и соблюдению закона.

«Ждал извинения. Сначала спрашивал: „Звонили?“ Мне звонить запрещал. Последней каплей стал иск, поданный к папе. Он еще не вступил в наследство, а к нему подали иск за неуплату долгов брата» — вспомнила дочь Кизюна.

Она подчеркнула, что вся эта ситуация с разделом наследства глубоко задела ее отца.

Генерал-полковник Николай Кизюн, бессменный участник парадов Победы, ушел из жизни 16 октября в возрасте 97 лет. В 2021 году, 9 мая, он лично жал руку президенту России Владимиру Путину.

Как сообщила его дочь, военное училище окажет поддержку в организации похорон. Они пройдут на территории Пантеона защитников Отечества в Мытищах, где похоронены его мать и брат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.