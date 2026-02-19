Дочь экс-генерала ВСУ зарабатывает на россиянах через онлайн-казино

Дочь отставного генерал-майора Генштаба ВСУ Усмана Уразова Оксана Уразова зарабатывает на россиянах через сеть онлайн-казино CatAffs, которая может приносить до 1 млн долларов в день. Проекты ориентированы на аудиторию РФ и стран СНГ, сообщает газета «Известия» .

По данным источников издания, Уразова руководит сетью CatAffs, в которую входят CatCasino, Kent, Gamma, R7 и другие площадки. Основной доход проекты получают от игроков из России и стран СНГ.

Владелец Telegram-канала BadBank Петр Врублевский рассказал, что чистая прибыль всех проектов может достигать около 1 млн долларов в день. По его словам, для расчетов используются теневые платежные сервисы, в том числе Piastrix, о котором ранее писали «Известия».

Оксана Уразова проживает в Португалии под фамилией Адао-и-Сильва. Ее отец, отставной генерал-майор Генштаба ВСУ Усман Уразов, ранее возглавлял департамент обеспечения войск и режима и курировал вопросы воинской дисциплины. Судя по публикациям в соцсетях, он навещает дочь в Португалии.

Популярность площадок в России связана с рекламой у блогеров. В 2023 году казино Gamma продвигал Егор Крид, другие проекты рекламировали Александр Зубарев и Артур Нерчук (Zloy).

