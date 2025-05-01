Дочь Билла Гейтса заявила, что отцу диагностировали синдром Аспергера
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Дочь американского миллиардера и основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса заявила, что отцу диагностировали синдром Аспергера, сообщает издание The New York Post.
«Для парня это ужасно. Для меня это забавно, потому что мой отец довольно неуклюж в общении. Как он уже говорил, у него синдром Аспергера. Так что для меня это очень забавно», — сказала 22-летняя Фиби Гейтс.
При этом газета отмечает, что сам 69-летний миллиардер никогда публично не рассказывал о выявленном у него синдроме Аспергера. Однако в своих мемуарах Гейтс заявлял, что в наши дни данный диагноз ему бы поставили еще в детстве. Он был крайне негативно настроен, когда впервые услышал вопрос о наличии у него заболевания.
Синдром Аспергера представляет собой нарушение развития, которое проявляется трудностями в общении, ограниченными и повторяющимися интересами, а также неловкостью движений. Главное отличие синдрома Аспергера от аутизма — сохранение речевых и когнитивных способностей.
Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс представил самый первый написанный для его компании код, он раскрыл его в честь 50-летия корпорации. Microsoft была основана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году.