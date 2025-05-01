Дочь Билла Гейтса заявила, что отцу диагностировали синдром Аспергера

«Для парня это ужасно. Для меня это забавно, потому что мой отец довольно неуклюж в общении. Как он уже говорил, у него синдром Аспергера. Так что для меня это очень забавно», — сказала 22-летняя Фиби Гейтс.

При этом газета отмечает, что сам 69-летний миллиардер никогда публично не рассказывал о выявленном у него синдроме Аспергера. Однако в своих мемуарах Гейтс заявлял, что в наши дни данный диагноз ему бы поставили еще в детстве. Он был крайне негативно настроен, когда впервые услышал вопрос о наличии у него заболевания.

Синдром Аспергера представляет собой нарушение развития, которое проявляется трудностями в общении, ограниченными и повторяющимися интересами, а также неловкостью движений. Главное отличие синдрома Аспергера от аутизма — сохранение речевых и когнитивных способностей.

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс представил самый первый написанный для его компании код, он раскрыл его в честь 50-летия корпорации. Microsoft была основана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году.