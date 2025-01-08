Добрый Рождественский флэшмоб прошел 7 января в Серпухове

Силами Центра милосердия святителя Николая при соборе Николы Белого состоялось поздравление сотрудников и посетителей одного из ТЦ Серпухова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Волонтер центра, девятилетняя Кира Колябина изготовила к светлому празднику ангелов, которые вызвали у каждого посетителя добрую улыбку и слова благодарности.

Также девочка изготовила к светлому празднику Рождества Христова около 200 ангелочков для военнослужащих, которые уже завтра отвезет в госпитали к бойцам руководитель Центра гражданско-патриотической работы «Серпухович» Даниил Ровинец.

Центр милосердия начал свою работу с января этого года и ждет в свои ряды всех, кто не равнодушен и готов оказать милосердную помощь всем, кто в ней нуждается.

Узнать о занятиях можно в официальной группе https://vk.com/centrmiloserdia_serp.

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