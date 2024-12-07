Добрый праздничный концерт подарил мытищинским детям предновогоднее настроение

Добрый праздник в мытищинском Дворец Культуры «Яуза», приуроченный ко Дню инвалида, был организован для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие прошло в предновогодней атмосфере. Для гостей вечера были организованы многочисленные мастер-классы, под руководством опытных педагогов дети создавали настоящие шедевры, подвижные игры, ребят встречали ростовые фигуры, для всех были приготовлены подарки, организовано чаепитие.

Заключительной частью мероприятия стал концерт, организованный силами творческих коллективов ДК «Яуза». На сцене развернулась целая театрализованная постановка, в которую активно вовлекались зрители, а обрамляли действия вокальные и танцевальные номера. Танцы были полны энергии и грации, а песни — душевности и тепла. Концерт, который завершился вечером, оставил незабываемые впечатления у всех участников.