«Добрый Новый год» для детей из новых регионов стартовал в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск дали старт акции «Добрый Новый год». «Волонтеры Подмосковья» собирают гуманитарную помощь для детей из новых субъектов Российской Федерации, приграничных районов Курской и Белгородской областей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Любой желающий может принести сладкие подарки и новые игрушки: мягкие, конструкторы, куклы, развивающие наборы и другие.

Их принимают в пункте сбора на базе Молодежного центра «Возрождение»: ул. Дзержинского, д. 13, вход с торца, 4 этаж, 28 кабинет. Будни с 10:00 до 17:00.

«В Новый год каждый способен стать „волшебником“ и подарить радость детям, которые столкнулись со стрессовыми ситуациями. Каждый подарок найдет своего адресата и, я надеюсь, передаст ребятам тепло, добро и заботу», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Прием подарков для детей продлится до 8 декабря включительно.

Акция проходит в рамках гуманитарного проекта «Доброе дело».

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