«Добрый Cola» полностью исключила сахар из состава напитка

Компания, выпускающая «Добрый Cola», завершила переход на заменители сахара в своей продукции, производимой на всех ее предприятиях. Заявленная цель — снижение калорийности напитка и борьба с проблемой детского ожирения, пишет Mash .

Переход на новую рецептуру начался примерно 1,5 месяца назад. После серии испытаний и одобрения новой формулы оригинальный ингредиент был полностью исключен из производственного процесса. Теперь в составе напитка присутствуют цикламат натрия, ацесульфам калия, сукралоза и сахаринат натрия.

По мнению гастроэнтерологов, данная смесь синтетических веществ способна нарушить баланс микрофлоры кишечника, увеличить вероятность развития диабета, а также может привести к накоплению токсичных веществ в организме, особенно при нагревании сукралозы. Это, в свою очередь, может вызвать нарушения в работе печени, щитовидной железы и почек.

Ранее стало известно, что бренд Evervess также перешел на использование искусственных подсластителей. В продукции натуральный сахар был заменен на ацесульфам калия, аспартам, цикламат, сахарин и добавлены консерванты, которые, по отзывам потребителей, провоцируют диарею после употребления 1,5 л газировки.

