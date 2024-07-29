«Добрую наклейку» вручили Учебно-методическому центру Ленинского округа

«Учебно-методический центр работает на территории нашего округа уже более 25 лет и все это время уделяет внимание лицам с ограниченными физическими возможностями. Именно поэтому учреждению была вручена такая наклейка в знак качества работы», — сказаласлова председатель местного отделения «Союз женщин России» Елена Ястребова.

Она отметила, что проект «Инициативное гостеприимство» реализуется в Видном при поддержке администрации, общественных организаций округа и Московского областного регионального отделения Союза женщин России.

«Это не просто награда — это признание невероятного труда наших специалистов — психологов и логопедов. Когда дети к нам приходят, мы не просто определяем индивидуальный образовательный маршрут, а адаптируем под них программу, исходя из тех заболеваний, которые у них имеются», — сказала директор Учебно-методического образовательного центра Надежда Григорьева.

Знак «Инклюзивное гостеприимство» был учрежден в Ленинском округе в начале 2024 года. Знак стал символом любви и толерантности к людям с ограниченными возможностями. Отмечается, что такую наклейку уже вручили нескольким организациям Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.