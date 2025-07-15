Добровольцы из Ленинского округа посетили юбилейный фестиваль «Волонтеров Подмосковья»

В Московской области прошел масштабный фестиваль добровольчества, посвященный пятилетнему юбилею движения «Волонтеры Подмосковья». Ленинский городской округ представила делегация в составе 40 добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Сейчас движение „Волонтеры Подмосковья“ объединяет более 130 добровольческих организаций и охватывает свыше 56 тысяч активных участников. За пять лет сделано более 9 тысяч добрых дел. Вы, волонтеры, всегда рядом в самые сложные моменты, заботитесь о тех, кто нуждается в поддержке и внимании. Спасибо вам за неравнодушие и добрые сердца. Вы — наша опора. Пусть у каждого из вас все будет хорошо. И помните, мы рядом», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев

Программа фестиваля была насыщенной и разнообразной. Волонтеры из разных муниципалитетов имели возможность пообщаться, обменяться опытом и знаниями друг с другом. На тематических площадках проводились мастер-классы, выставки и интерактивные игры, а также спортивные состязания. В качестве спикеров выступили известные личности, такие как чемпион мира по смешанному рукопашному бою Роман Грачев, гроссмейстер и многократный чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, а также телеведущая Яна Чурикова, которые провели встречи, лекции и дискуссии с участниками и другие. Завершился фестиваль концертом популярного исполнителя Akmal.

«В эти выходные наша команда посетила масштабное празднование пятилетия „Волонтеров Подмосковья“. Было очень интересно узнать о новых проектах, пообщаться с единомышленниками и получить заряд позитивной энергии. Мы рады были стать частью такого вдохновляющего события и будем продолжать вместе творить добрые дела», — добавила активистка «Волонтеров Подмосковья» Ленинского округа Анастасия Демьяненко.

Движение «Волонтеры Подмосковья» активно развивается и в Ленинском городском округе. За четыре года через волонтерский корпус прошло более 500 добровольцев, и в настоящее время в его составе насчитывается более 250 человек. Ленинские волонтеры участвуют в крупных фестивалях, организуют сбор гуманитарной помощи, оказывают поддержку семьям участников специальной военной операции, адресную помощь пожилым людям, ветеранам и гражданам с ограниченными возможностями, а также оказывают помощь в проведении местных мероприятий.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.