Добровольцы из Чехова плетут маскировочные сети для участников СВО

Добровольческое движение «Я — доброволец» ведет свою деятельность на базе средней школы № 10 в округе Чехов. Глава муниципалитета Михаил Собакин встретился с руководителями волонтерского клуба и юными помощниками, сообщает пресс-служба администрации округа.

Отряд был создан в 2019 году и официально зарегистрирован на платформе Добро.RU. Там же числятся 96 активистов школы. Школьный клуб входит в тройку лучших волонтерских организаций Московской области.

Ребята со своими руководителями Анастасией Павловой и Юлией Пектяшевой сотрудничают с чеховскими сообществами: «Маскировочные сети для своих», «Горячие сердца», «БАРС», «Надежный тыл».

Сейчас ученики плетут защитное полотно под названием «грязная зима». Она используется для маскировки в районах без снега в зимний период. Такая сетка сливается с неровной поверхностью грязи и сухостоя. Еще год назад на плетение одной сети уходило более суток, а сейчас 12 школьников справляются за полтора-два часа.

«Так как ребята занимаются плетением во внеурочное и, как правило, вечернее время, поручил организовать им своеобразный полдник, чтобы они могли тут же перекусить», — подчеркнул Михаил Собакин.

Помимо масксетей, дети вместе с преподавателями подготавливают металлические емкости для заливки окопных свечей, а затем отвозят их в волонтерский центр «Горячие сердца», где изготавливают парафиновые горелки.

Кроме того, руководитель Анастасия Павлова была награждена благодарственным письмом за гуманитарную помощь от Антрацитовской центральной больницы Луганской Народной Республики.

Волонтерскому движению передали несколько коробок воска, который поможет создать ещё больше блиндажных свечей на передовую.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.