Добровольно и бесплатно: в России пробуют маркировать электронику

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Эксперимент по маркировке ноутбуков и смартфонов стартует в России

Необязательный и безвозмездный эксперимент по маркировке ноутбуков и смартфонов стартует в России с 10 июня, пишет РИА Новости .

Эксперимент продлится по 30 апреля 2025 года, следует из постановления правительства, на которое ссылается агентство.

Под действие документа попали ноутбуки, смартфоны, телефонные аппараты и печатные платы.

Особо отмечено, что в апробации нового метода контроля за электронными устройствами добровольно и бесплатно принимают участие 70 производителей.

По итогам проведенных работ власти примут решение об обязательной маркировке, отмечается в распространенной информации пресс-службы кабмина.