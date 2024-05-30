Добровольно и бесплатно: в России пробуют маркировать электронику
Эксперимент по маркировке ноутбуков и смартфонов стартует в России
Необязательный и безвозмездный эксперимент по маркировке ноутбуков и смартфонов стартует в России с 10 июня, пишет РИА Новости.
Эксперимент продлится по 30 апреля 2025 года, следует из постановления правительства, на которое ссылается агентство.
Под действие документа попали ноутбуки, смартфоны, телефонные аппараты и печатные платы.
Особо отмечено, что в апробации нового метода контроля за электронными устройствами добровольно и бесплатно принимают участие 70 производителей.
По итогам проведенных работ власти примут решение об обязательной маркировке, отмечается в распространенной информации пресс-службы кабмина.