Доброволец заключил контракт на военную службу в Балашихе и рассказал о мотивации

Один из добровольцев подписал контракт на военную службу в Центре спецподготовки «Витязь» в Балашихе, чтобы поддержать друзей и страну, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Доброволец прибыл в Московский областной пункт отбора граждан на военную службу Центра спецподготовки «Витязь» в Балашихе и рассказал о причинах своего решения. По его словам, многие друзья уже находятся в зоне СВО, и он хочет помочь им и стране.

В центре «Витязь» на Восточном шоссе, вл. 2, желающие могут пройти медицинское освидетельствование, оформить документы, получить юридическую консультацию, открыть банковский счет и оформить справки о льготах и выплатах. Также предусмотрено первичное обучение для будущих военнослужащих.

Бойцы, заключившие контракт, могут рассчитывать на меры социальной поддержки. Дополнительная информация о работе центра доступна на сайте контрактмо.рф и по телефонам: +7 (498) 732-80-47, +7 (919) 446-64-02 (WhatsApp, Telegram), +7 (905) 775-40-30, +7 (905) 775-40-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.