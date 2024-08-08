Доброволец Мазай рассказал, как вера помогает нести службу на фронте

Уроженец Донбасса с позывным Мазай уже 10 лет несет службу на фронте, он рассказал, как вера помогает ему защищать родную землю, а также какие технологии спасают жизни и здоровье военнослужащих.

Доброволец Мазай за все время службы не получил ни одного серьезного ранения. Он считает, что покровитель православного батальона, где он служит, архангел Михаил его оберегает. Теперь Мазай и сам может оказывать помощь своим сослуживцам, развивая технологии по сохранению жизни и здоровья людей.

«Для того чтобы облегчить работу пулеметчика, вместо него может поехать робот. Саперы, медицина, эвакуация — это все развивается», — рассказал военнослужащий ВС РФ.

Начиная с 2014 года, он усвоил простую истину, которую до него и других служащих доносили все это время: главная задача — сохранность жизни и здоровье военнослужащего. Поэтому он начал помогать развивать технологии.

«Особая благодарность (президенту РФ - ред.) Владимиру Владимировичу Путину за то, что не бросил Донбасс. За то, что мы его ждали 8 лет и, наконец-то, дождались», — заключил Мазай.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

Стоит отметить, что в настоящее время в России труд военнослужащих оплачивается достойно. При заключении контракта от региона и государства добровольцы получают не менее 800 тысяч рублей в общей сложности, а если выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине, военнослужащий получает от 210 тысяч рублей каждый месяц.

У военнослужащих есть также и дополнительные выплаты — до 1 миллиона рублей в год, 100% компенсация военной пенсии, а также выплаты за государственные и ведомственные награды.

Жители Московской области могут пойти на добровольную службу по контракту, обратившись в специально созданный центр отбора контрактников, расположенный в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2. Задать вопросы о подписании контракта можно по телефону: 8 (495) 990-77-77 или найти ответ самостоятельно на сайте контрактмо.рф.

Власти Подмосковья и Минобороны России давно наладили тесное сотрудничество и уделяют максимальное внимание военнослужащим и их семьям.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.