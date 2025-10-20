«Добросвет»: Новое пространство для молодежи в Серебряных Прудах
Фото - © Паранина Е. В.
В муниципальном округе Серебряные Пруды стартовал культурно-образовательный проект для молодежи — «Добросвет». Это серия православных встреч в формате диалога, где каждый может быть услышан, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Что ждет участников «Добросвета»?
- Искренние разговоры о дружбе, выборе профессии, смысле жизни и вере.
- Увлекательные мастер-классы, кинопоказы с обсуждением и литературные вечера.
- Встречи с интересными собеседниками и единомышленниками.
- Хорошо проведенное время в теплой, дружеской атмосфере.
На этих выходных состоялась очередная встреча. Мы обсудили удивительный рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Живые мощи». Разговор шел о смирении и силе духа главной героини, Лукерьи. Ее история заставила каждого из нас задуматься: а что такое истинное смирение в нашей жизни?
Но наша программа не ограничилась разговором! Мы погрузились в древнюю монастырскую традицию и создавали травницы — душистые мешочки с травами. Каждый шов мы сопровождали молитвой, вкладывая в свою работу частичку сердца.
Особенно вдохновляющей стала история нашей гостьи — Александры Артамохиной. Она рассказала о своем удивительном пути: о том, как простое увлечение шитьем переросло в настоящее служение — создание священнических облачений.
А с духовным наставником, священнослужителем иереем Владимиром Шубиным, мы поговорили о сути церковных Таинств и о десяти заповедях.
Давайте вместе создавать в нашем округе островок добра, света и разумного досуга. Ждем всех, кто ищет живого общения и искренних тем для разговора.
