«Добродел» поможет жителям Подмосковья зарегистрировать питомца без походов в ветклинику

Теперь владельцы домашних животных могут зарегистрировать питомца онлайн через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для этого необходимо открыть приложение «Добродел», на главной странице найти раздел «Домашние животные» и выбрать «Регистрация питомца». Далее нужно заполнить электронную заявку и прикрепить фото питомца и его ветеринарный паспорт.

Дальше специалист из ветучреждения сверит данные и проведет регистрацию самостоятельно. Владелец получит выписку из реестра домашних животных и присвоенный регистрационный номер в личный кабинет.

Для регистрации собаки обязательное условие — наличие у животного чипа.

«Добродел» — единое мобильное приложение, в котором есть электронные госуслуги, запись в МФЦ, электронный дневник, общественный транспорт, спорт, проверка очереди в детский сад и много других полезных цифровых сервисов Московской области.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.