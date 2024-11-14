«Добро с кулаками»: 78% опрошенных россиянам считают себя добрыми людьми

20% опрошенных россиян не считают себя добрыми и не хотят ничего менять

13 ноября отмечается Всемирный день доброты, напоминая каждому, что добрые поступки могут улучшить нашу жизнь. Согласно опросу 78% россиян считают себя добрыми людьми, сообщает kp.ru .

Многие респонденты поделились своими успехами по совершению добрых дел, но некоторые оговариваются, что доброта должна быть обоснованной и не позволять другим использовать их благие намерения.

«Добро должно быть с кулаками», — отметил один из респондентов.

Некоторые считают, что все мы добры, но иногда забываем проявлять свои лучшие качества. В то же время 20% опрошенных не идентифицируют себя как добрых и не собираются этого менять. Они ссылаются на общие убеждения, что зло может быть вознаграждено, а доброта — не оценена.

Оставшиеся 2% затрудняются с самоопределением, отмечая свою изменчивую природу и разное поведение в различных ситуациях.

Опрос охватил 5,7 тысячи человек через социальные сети и мессенджеры.