Добро или зло: сможет ли ИИ выявлять мошенников в переписке?

Управляющий партнер консалтингового бюро «Кваша и Партнеры» Дмитрий Кваша рассказал, как нейросеть может помочь в распознавании признаков мошенничества в переписке, сообщает АБН24 .

«Формально цель благая — защита граждан, в первую очередь уязвимых категорий, таких как пенсионеры и люди предпенсионного возраста, которые чаще всего становятся жертвами телефонных и онлайн-мошенников. Однако способ реализации вызывает серьезные сомнения», — отметил эксперт.

Так, контроль за личными сообщениями, переписками и звонками будет нарушать базовые конституционные права человека, например, право на тайну переписки, неприкосновенность частной жизни. Тем не менее, согласно историческому опыту, эти принципы часто отодвигаются на второй план, когда речь заходит о «высших целях».

По мнению Кваши, иллюзии приватности уже давно не существует в реальности. Переписка граждан остается неприкосновенной только до тех пор, пока она не привлечет внимание государства или крупных структур.

Таким образом сама по себе идея не является плохой или хорошей. Главная загвоздка заключается в реализации, будет ли антифорд-система работать в закрытом контуре с высоким уровнем шифрования и хранения данных, что исключит возможность утечки данных. Такая система действительно поспособствует снижению количества жертв мошенничества. В случае, если данные будут доступны техническому персоналу, маркетологам или тем же мошенникам, последствия будут катастрофическими.