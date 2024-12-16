«Добрая комната» детского отделения Сергиево-Посадской больницы пополнилась игрушками

В преддверии Нового года в отделение педиатрии приехал депутат Московской областной Думы Александр Легков, привез подарки и поздравил с наступающим праздником. Теперь местный автопарк «Доброй комнаты» пополнили мопеды и новенький спорткар, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В этот день и взрослые не остались без внимания. Врачам и персоналу отделения в дар — термопот, чтобы утомлённые рабочими заботами медики могли расслабиться за чашкой горячего чая.

«Добрая комната» — проект «Единой России» и молодогвардейцев. В 2019 году игровая комната впервые открыла двери для пациентов детского отделения Сергиево-Посадской больницы. Ассортимент игрушек, развивашек и книг продолжает ежегодно пополняться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.