Добить баллы: что делать, если отклонили апелляцию на ЕГЭ

Эксперт Слотина: обжаловать апелляцию ЕГЭ никто не запрещает, но это сложно

Анастасия Слотина, эксперт по поступлению в вузы России, заявила, что выпускникам не запрещено обжаловать решение апелляционной комиссии, теоретически апелляцию можно подать повторно даже после отказа, сообщает «Секрет фирмы» .

В свою очередь сооснователь онлайн-школы «Зачетный курс» и преподаватель обществознания Светлана Шмонина заявила, что в случае несогласия с результатами можно написать обращение в Рособрнадзор: для этого необходимо заполнить форму на сайте ведомства.

«Обязательно укажите предмет, дату экзамена, номер КИМ, в чем именно ошибка проверяющих, почему вы считаете оценку несправедливой», — сказала Шмонина.

Затем, по ее словам, следует приложить доказательства — сканы работы, протокол апелляции и, например, страницы учебников. Далее придется дождаться решения специалистов: Рособрнадзор создаст дополнительную комиссию и перепроверит работу еще раз.