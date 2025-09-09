До конца года закончат благоустройство сквера в Лыткарине

Глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым доложил, что до конца года закончат благоустройство сквера в квартале 3А, 3-м микрорайоне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На встрече обсуждалась реализация программы благоустройства территории. В 2025 году закончились работы в лесопарке «Волкуша». Там обновили территорию на пляже, оборудовали площадки для игры в волейбол, детскую площадку, лыжероллерную трассу. Также установили удобные лестницы, по которым люди смогут спускаться к пляжу, и так далее.

В новом сквере в усадьбе «Чернышевых-Зотовых» сделали амфитеатр, шахматные столы с лабиринтом, зону для отдыха. Также там появился бюст графа Никиты Зотова.

До конца 2025 году планируют привести в порядок сквер в квартале 3А. Еще в будущем за счет инвесторов в лесопарке перед заводом ЛЗОС могут возвести храмово-мемориальный комплекс.

Также на рабочей встрече обсуждалось переселение людей из ветхого и аварийного жилья. В 2025 году в городском округе Лыткарино 105 человек переехали в новый дом на улице Набережная. В прошлые четыре года были переселены около 200 человек из 6-го микрорайона в новостройку.

Помимо этого, Кравцов и Воробьев обсуждали поддержку участников спецоперации. Глава городского округа поделился, что в 2025 году вместе с жителями удалось собрать и отправить в зону СВО около 60 тонн гуманитарной помощи.

В октябре у Кравцова заканчивается срок полномочий главы округа. Однако он подчеркнул, что хотел бы и дальше работать на благо Лыткарина и развивать г. о., воплощая в жизнь начатые программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.